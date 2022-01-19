OCCRP: Нурсултан Назарбаев через благотворительные фонды управляет активами на восемь миллиардов долларов

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев управляет активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов, говорится в расследовании, которое провели объединение журналистов-расследователей и казахстанские издания Kloop и «Vласть».

Авторы расследования утверждают, что во время работы президентом Назарбаев основал четыре благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью. Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки в Казахстане, Киргизии и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.

Формально Назарбаеву не принадлежат многомиллиардные активы, но он их контролирует как основатель фондов, говорится в расследовании. Именно Назарбаев принимает окончательные решения по работе фондов, в том числе о продаже или передаче активов.

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Пресс-секретарь Назарбаева это не комментировал. В трех благотворительных фондах проигнорировали вопросы журналистов, а в четвертом сказали, что активы не приносят прибыли Нурсултану Назарбаеву, поскольку эта организация занимается тем, что финансирует образовательные учреждения, названные в честь первого президента Казахстана.

Во время в начале января Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике, а СМИ сообщали, что он уехал из страны. 18 января Назарбаев выступил с видеообращением к народу, в котором заявил, что остается в Казахстане, и подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти», а «никакого конфликта или противостояния в элите нет».

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