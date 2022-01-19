«Без паники». Владимир Зеленский выступил с обращением из-за возможного вторжения России в Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 января выступил с видеообращением к украинцам из-за возможного нападения России на Украину. Запись обращения опубликована на сайте офиса президента Украины под заголовком «Без паники. С верой в Украину и мир».

Президент Зеленський про війну з Росією: Без паніки! Зе!Президент

Зеленский заявил, что в информационном пространстве много сообщений о том, что Россия готова начать вторжение «прямо завтра». «А в чем, собственно, новость? — задается он вопросом. — Разве это не реальность уже восьми лет, разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них». По словам президента Украины, сейчас «нападают не на нашу землю, а на ваши нервы», чтобы у людей возникло чувство тревоги.

Сейчас единственный повод для паники — если после восьми лет войны мы будем поддаваться панике: снимать со счетов деньги, разбирать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ — быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра, — это точно ее не остановит.

Владимир Зеленский призвал партнеров Украины быть действенными не только на словах и раскрыть конкретные меры, которые они готовы применить, чтобы противостоять агрессии России.

Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, бежать некуда. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость.

С осени 2021 года западные СМИ сообщают о наращивании российских войск у границ Украины, допуская, что Россия может начать вторжение на украинскую территорию. По оценке властей США, у границ сосредоточены около 100 тысяч военных. Власти РФ объясняют перемещение российских войск учениями и заявляют, что не собираются ни на кого нападать. В США опасаются, что Россия применит схему 2014 года и используют «спекулятивные объяснения и оправдания», чтобы пересечь границу с Украиной.

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