В 2021 году россияне потратили на лекарства от ковида 64 миллиарда рублей. Больше всего — на препарат с недоказанной эффективностью
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Жители России в 2021 году потратили более 64 миллиардов рублей на покупку препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщает РБК, ссылаясь на данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».
Почти четверть от этой суммы — 16,8 миллиарда рублей — россияне потратили на умифеновир (самое известное торговое название — «Арбидол»). Эффективность и безопасность умифеновира не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества.
Вторым самым популярным препаратом стал иммуномодулятор интерферон-альфа-2b, на который за год потратили 7,2 миллиарда рублей. В других странах этот препарат в редких случаях используют для лечения коронавирусной инфекции.
На третьем месте оказался фавипиравир (2,9 миллиарда рублей), чья эффективность при лечении ковида не подтверждена. Еще один миллиард рублей жители России потратили на дексаметазон, а 800 миллионов рублей — на метилпреднизолон.
Больше других на лекарства за год потратили жители Москвы и Московской области (по 5 миллиардов рублей), а также Краснодарского края (3 миллиарда рублей).
Всего в России продали 144 миллиона упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.
В январе 2020 года, когда коронавирусная инфекция широко распространилась по странам мира, производитель «Арбидола», компания «Отисифарм» выпустила рекламу, в которой утверждалось, что этот препарат эффективен против коронавируса. На этом фоне продажи «Арбидола» и аналогов в России резко выросли, хотя до этого падали.
В Федеральной антимонопольной службе заявили, что реклама «Арбидола» нарушает закон, а в инструкции по применению препарата не сказано, что средство эффективно против коронавируса. ФАС оштрафовала компанию на 200 тысяч рублей.