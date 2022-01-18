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Жители России в 2021 году потратили более 64 миллиардов рублей на покупку препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщает РБК, ссылаясь на данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

Почти четверть от этой суммы — 16,8 миллиарда рублей — россияне потратили на умифеновир (самое известное торговое название — «Арбидол»). Эффективность и безопасность умифеновира не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества.

Вторым самым популярным препаратом стал иммуномодулятор интерферон-альфа-2b, на который за год потратили 7,2 миллиарда рублей. В других странах этот препарат в редких случаях используют для лечения коронавирусной инфекции.

На третьем месте оказался (2,9 миллиарда рублей), чья эффективность при лечении ковида не подтверждена. Еще один миллиард рублей жители России потратили на дексаметазон, а 800 миллионов рублей — на метилпреднизолон.

Больше других на лекарства за год потратили жители Москвы и Московской области (по 5 миллиардов рублей), а также Краснодарского края (3 миллиарда рублей).

Всего в России продали 144 миллиона упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.

В январе 2020 года, когда коронавирусная инфекция широко распространилась по странам мира, производитель «Арбидола», компания «Отисифарм» выпустила рекламу, в которой утверждалось, что этот препарат эффективен против коронавируса. На этом фоне продажи «Арбидола» и аналогов в России резко выросли, хотя до этого падали.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что реклама «Арбидола» нарушает закон, а в инструкции по применению препарата не сказано, что средство эффективно против коронавируса. ФАС оштрафовала компанию на 200 тысяч рублей.

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