Тимофей Кулябин поставит в Риге спектакль с участием Джона Малковича и Ингеборги Дапкунайте

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С 28 по 31 мая в рижском театре «Дайлес» пройдут премьерные показы спектакля режиссера Тимофея Кулябина «В одиночестве хлопковых полей», где главные роли исполнят литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и американский актер Джон Малкович. Об этом «Медузе» сообщили в фонде поддержки и развития современного искусства «Территория».

Репетиции спектакля по французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса начались 15 января и будут проходит в два этапа. Первый завершится 25 января, старт второго намечен на начало мая.

Повторные показы спектакля на сцене театра «Дайлес» запланированы до конца 2022-го, после чего в 2023 году постановка отправится в мировое турне.

Для спектакля режиссер Тимофей Кулябин и драматург Роман Должанский создали сценическую редакцию пьесы, где важную роль сыграют звуковой дизайн и видео-партитура.

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На счету Ингеборги Дапкунайте и Джона Малковича около десяти совместных проектов в театре и в кино. В 2009–2011 годах они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера «Вариации Джакомо», который был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры снимались в российском фильме «Про любовь».

Тимофей Кулябин — один из самых известных молодых российских театральных режиссеров, с 2015 года возглавляет новосибирский театр «Красный факел». Он известен своими современными интерпретациями классических авторов, в том числе Антона Чехова, Александра Пушкина, Николая Гоголя и Генрика Ибсена.

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