Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова и «Новую газету» оштрафовали на 44 тысячи рублей за отсутствие маркировки запрещенной организации

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Мировой суд в Москве назначил штрафы «Новой газете» и ее главному редактору Дмитрию Муратову за отсутствие маркировки запрещенной организации. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе суда.

14 января суд признал «Новую газету» и Муратова виновными в правонарушении по части 2 статьи 13.15 КоАП РФ. Газету оштрафовали на 40 тысяч рублей, ее главного редактора — на четыре тысячи рублей.

Из-за упоминания какой запрещенной организации без соответствующей маркировки был назначен штраф, не уточняется.

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Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Муратов перечислил свою часть денежной премии благотворительным организациям.

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