Nestle объявила о переводе своих российских фабрик на ветряные электростанции

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Все российские производственные площадки компании Nestle перейдут на энергию, вырабатываемую ветряными электростанциями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тысяч тонн в год», — говорится в пресс-релизе Nestle.

Фабрика в Калужской области уже работает на электроэнергии из возобновляемых источников, уточнили в компании. По данным Nestle, в 2020 году это позволило снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу на 20,5 тысячи тонн в год.

К 2025 году компания собирается полностью перевести все 800 своих производств, офисов и складов на электроэнергию из возобновляемых источников в рамках глобальных обязательств по снижению воздействия на климат.

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Nestle — один из крупнейших в мире производителем продуктов питания и напитков. Компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Веве ведет бизнес в 186 странах мира.

В России у Nestle есть фабрики в Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях. Еще одно предприятие строится в Новосибирской области.

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