Художника Ивана Волкова, автора пятиметровой какашки на Марсовом поле, отпустили из полиции

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Художник Иван Волков, разместивший на Марсовом поле пятиметровую инсталляцию в виде фекалий, отпущен из полиции, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Адвокат Волкова Тимофей Евсеев рассказал, что его подзащитный покинул Санкт-Петербург и поехал к матери в Москву.

После появления инсталляции в виде фекалий было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (статья 244 УК РФ) — на Марсовом поле похоронены рабочие, погибшие во время Ярославского восстания 1918 года, участники обороны Петрограда, несколько советских политических и военных деятелей. Автора инсталляции задержали 17 января и доставили в отделение полиции.

Статья 244, в зависимости от классификации преступления, предусматривает наказание от штрафа до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

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