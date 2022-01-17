Петербургского художника задержали из-за пятиметровой инсталляции в виде фекалии на Марсовом поле Его подозревают в надругательстве над местом захоронения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Петербурге возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения ( ) против художника Ивана Волкова, который разместил на пятиметровую инсталляцию в виде фекалии. Об этом сообщает «Фонтанка». Правоохранительные органы официально эту информацию не подтверждали.

Иван Волков

Инсталляция в виде фекалии появилась на Марсовом поле 13 января. В подписи к посту в фейсбуке (сейчас недоступен) со снимками арт-объекта Волков написал: «Так красиво, что вот так вот обосрался». Художник также говорил, что «не вкладывал какого-то определенного смысла» в свою работу и вдохновлялся «творчеством петербургских художников».

«Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших», — цитирует «Фонтанка» постановление о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, сейчас художник находится в 78-м отделе полиции в Центральном районе Петербурга. Эту информацию подтвердили « » знакомая и мать художника, а также его адвокат Тимофей Евсеев.

По словам близких, Волкова вместе с другом Никитой Колчиным задержали утром 16 января на Московском вокзале, где они ждали поезд в Москву. В отделе полиции задержанным сутки не передавали еду и давали пить только воду из-под крана в туалете. В протоколе задержания, по словам защитника, полицейские написали, что Волков и Колчин матерились у отдела полиции.

Читайте также

Петербургский художник написал картину, на которой толпа живых людей идет с портретами мертвых В ней увидели сходство с «Бессмертным полком». СК уже начал проверку

Читайте также

Петербургский художник написал картину, на которой толпа живых людей идет с портретами мертвых В ней увидели сходство с «Бессмертным полком». СК уже начал проверку

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!