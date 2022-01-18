ЕСПЧ присудил 12 400 евро россиянину, отсидевшему 15 суток за плевок в портрет Путина

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию жителю Чебоксар, активисту Дмитрию Каруеву, которого в 2012 году отправили под административный арест после плевка в портрет Владимира Путина. О решении суда сообщает «Апология», представлявшая интересы Каруева.

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила 10-ю статью Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнения. Россию обязали выплатить компенсацию в размере 10 тысяч евро и оплатить судебные издержки в размере 2400 евро.

В материалах ЕСПЧ сказано, что 6 мая 2012 года Дмитрий Каруев и другие активисты провели в Чебоксарах акцию, приуроченную к инаугурации Владимира Путина на третий президентский срок. Участники перформанса установили портрет Путина с президентскими сроками, как на надгробии, и возложили к нему две гвоздики, после чего Каруев плюнул в портрет.

В отношении Дмитрия Каруева составили административный протокол о мелком хулиганстве, в котором говорилось, что активист продемонстрировал «вопиющее неуважение к обществу», когда плюнул в портрет Путина. Суд назначил Каруеву 15 суток административного ареста. Суд вышестоящей инстанции отклонил жалобу активиста на арест, отметив, что «форма выражения не должна унижать честь и достоинство личности, особенно честь и достоинство всенародно избранного президента России».

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов в своем особом мнении заявил, что не согласен с тем, что Россия нарушила право заявителя на свободу выражения мнения. По словам Дедова, Каруев проявил неуважение к демократическим процессам «в оскорбительной манере, близкой к разжиганию ненависти, поэтому реакция властей была законной, адекватной и предсказуемой для заявителя».

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