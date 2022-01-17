Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Члены Совета Госдумы РФ единогласно приняли решение снять с повестки правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал Володин.

В ноябре 2021 года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о QR-кодах, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид. Один из документов предполагал введение системы QR-кодов для посещения общественных мест, второй — для путешествий на поездах и самолетах.

На фоне внесения законопроектов в Госдуму во многих городах России прошли митинги против документов. Они не были согласованы властями, но, в основном, полиция воздерживалась от их разгона. В декабре законопроект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении, а вторую инициативу сняли с рассмотрения парламента.

14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении решили отложить. По ее словам, инициативу готовили как меру реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас это будут новые вызовы». В тот же день президент России Владимир Путин поручил правительству переработать законопроект заново. 17 января стало известно, что из-за решения отложить рассмотрение инициативы, список поручений будет скорректирован.

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