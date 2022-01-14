Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

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Правительство России и партия «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Голикова отметила, что законопроект готовили как меру реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас это будут новые вызовы».

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13 января глава думской фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сообщил, что законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен на неопределенный срок. Миронов говорил, что основная причина — «неготовность населения воспринимать этот закон».

В ноябре 2021 года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о QR-кодах, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид. Один из документов вводил систему QR-кодов для посещения общественных мест, второй — для путешествий на поездах и самолетах. Спустя месяц, в декабре, законопроект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении, а второй законопроект сняли с рассмотрения парламента. Во многих городах России прошли митинги против введения системы QR-кодов.

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