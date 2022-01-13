В Думе допустили, что законопроект о QR-кодах отложат на неопределенный срок. Потому что население «не готово его воспринимать»
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Федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, вероятнее всего, не будет рассмотрен Госдумой. Об этом «Интерфаксу» заявил глава фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.
У меня большие основания полагать, что законопроект о QR-кодах будет отложен на неопределенный срок.
Миронов отметил, что основная причина возможного отказа от рассмотрения — «неготовность населения воспринимать этот закон».
Ранее о том, что законопроект будет отложен, агентству сообщил неназванный информированный источник. По его словам, правительство не заявляет документ как приоритетный, а в конкретных регионах при необходимости QR-коды могут вводить региональные власти.
Законопроект вводит на федеральном уровне систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид, для посещения общественных мест. Ранее предполагалось, что QR-коды будут требоваться для путешествий на поездах и самолетах, однако от этой меры отказались.
На фоне внесения законопроекта в Думу во многих городах России прошли митинги против документа. Они не были согласованы властями, однако, в основном, полиция воздерживалась от их разгона.
В первом чтении законопроект был принят 16 декабря.