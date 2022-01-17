Петр Порошенко вернулся в Украину. Ему грозит арест по делу о госизмене
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Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко утром 17 января прилетел в аэропорт Жуляны в Киеве, сообщает УНИАН. Возле аэропорта собрались около 1000-1500 сторонников политика, пишет «Украинская правда».
На паспортном контроле к Порошенко подошли следователи Государственного бюро расследований Украины, которые попытались вручить ему повестку в суд по делу о государственной измене и содействии терроризму. Порошенко отказался принять повестку.
В понедельник Печерский районный суд Киева изберет для Порошенко меру пресечения по делу о госизмене. Заседание суда намечено на 11 утра по местному времени (12:00 по Москве).
На паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт, после чего бывший президент заявил, что ему не дают попасть на территорию Украины. Вскоре ему вернули паспорт, он прошел контроль в аэропорту.
Незадолго до возвращения Порошенко в Украину издание «Левый берег» выпустило интервью бывшего президента. «Первое — я не сяду, — заявил Порошенко. — Второе — я не позволю себя посадить. Я не Тимошенко. <…> Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину».
В декабре 2021 года Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу о государственной измене, которое возбудили из-за поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». Порошенко отрицал все обвинения.
Когда следователи в декабре пытались вручить Порошенко повестку на допрос, он уехал от них в неизвестном направлении. Тогда в его партии «Европейская солидарность» говорили, что Порошенко вернется в Украину после запланированных встреч и короткого отпуска.
В январе суд в Киеве в рамках расследования дела арестовал имущество Порошенко, в том числе квартиры в Виннице и Киеве, а также усадьбу в Козине.
Подозреваемыми по делу о поставках угля также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого СМИ называют «кумом Путина», и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.