Петр Порошенко вернулся в Украину. Ему грозит арест по делу о госизмене

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Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко утром 17 января прилетел в аэропорт Жуляны в Киеве, сообщает УНИАН. Возле аэропорта собрались около 1000-1500 сторонников политика, пишет «Украинская правда».

На паспортном контроле к Порошенко подошли следователи Государственного бюро расследований Украины, которые попытались вручить ему повестку в суд по делу о государственной измене и содействии терроризму. Порошенко отказался принять повестку.

В понедельник Печерский районный суд Киева изберет для Порошенко меру пресечения по делу о госизмене. Заседание суда намечено на 11 утра по местному времени (12:00 по Москве).

На паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт, после чего бывший президент заявил, что ему не дают попасть на территорию Украины. Вскоре ему вернули паспорт, он прошел контроль в аэропорту.

Петр Порошенко в аэропорту Варшавы перед вылетом в Киев Алексей Филиппов / AFP / Scanpix / LETA

Незадолго до возвращения Порошенко в Украину издание «Левый берег» выпустило интервью бывшего президента. «Первое — я не сяду, — заявил Порошенко. — Второе — я не позволю себя посадить. Я не . <…> Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину».

В декабре 2021 года Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу о государственной измене, которое возбудили из-за поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». Порошенко отрицал все обвинения.

Когда следователи в декабре пытались вручить Порошенко повестку на допрос, он уехал от них в неизвестном направлении. Тогда в его партии «Европейская солидарность» говорили, что Порошенко вернется в Украину после запланированных встреч и короткого отпуска.

В январе суд в Киеве в рамках расследования дела арестовал имущество Порошенко, в том числе квартиры в Виннице и Киеве, а также усадьбу в Козине.

Подозреваемыми по делу о поставках угля также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого СМИ называют , и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

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