В Москве на двери квартиры галериста Марата Гельмана оставили надпись «иноагент»

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Неизвестные написали на двери московской квартиры галериста красной краской слово «иноагент». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Надпись обнаружил сам галерист, который накануне вернулся в Москву из Черногории уточнили « » в правозащитной организации. Гельман рассказал, что в этой квартире живет его мать.

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Минюст России добавил Марата Гельмана в список СМИ-«иностранных агентов» 30 декабря. В тот же день «иноагентами» объявили участниц Pussy Riot и , писателя и публициста , а также журналистку .

На данный момент в реестре СМИ-«иностранных агентов» находятся 113 человек и организаций, большинство из которых туда добавили в 2021 году.

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