В Москве на двери квартиры галериста Марата Гельмана оставили надпись «иноагент»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Неизвестные написали на двери московской квартиры галериста Марата Гельмана красной краской слово «иноагент». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Надпись обнаружил сам галерист, который накануне вернулся в Москву из Черногории уточнили «Медиазоне» в правозащитной организации. Гельман рассказал, что в этой квартире живет его мать.
«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас
Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.
Минюст России добавил Марата Гельмана в список СМИ-«иностранных агентов» 30 декабря. В тот же день «иноагентами» объявили участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, писателя и публициста Виктора Шендеровича, а также журналистку Таисию Бекбулатову.
На данный момент в реестре СМИ-«иностранных агентов» находятся 113 человек и организаций, большинство из которых туда добавили в 2021 году.