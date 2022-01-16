Украина заявила о причастности России к хакерской атаке на украинские правительственные сайты

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Министерство цифровой трансформации Украины заявило о наличии доказательств причастности России к кибератаке на государственные сайты страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве. <…> Последняя кибератака — одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года.

По мнению ведомства, цель атаки — дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать доверие жителей страны к власти.

Какие именно доказательства свидетельствуют о причастности России, министерство не уточнило.

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В ночь на 14 января на сайты правительства Украины произошла масштабная атака. По данным СБУ, всего было атаковано около 70 сайтов, в том числе ресурсы украинского МИДа и Минобразования. При этом никакие данные не были похищены, контент не был поврежден, работа сайтов была восстановлена через несколько часов.

Служба безопасности Украины сообщала о следах, свидетельствующие о возможной причастности к атаке «хакерских групп, связанных со спецслужбами Российской Федерации». В свою очередь замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк говорил, что за кибератакой могут стоять хакеры из группировки UNC1151, связанной с белорусскими разведслужбами.

Россия свою причастность к атаке на правительственные сайты Украины отрицает, а обвинения называет «бездоказательными».

Подробнее о кибератаке на госсайты Украины

Украина сообщила о крупной кибератаке на сайты государственных ведомств Она не нанесла почти никакого ущерба, но Россию могут наказать за нее реальными санкциями

Подробнее о кибератаке на госсайты Украины

Украина сообщила о крупной кибератаке на сайты государственных ведомств Она не нанесла почти никакого ущерба, но Россию могут наказать за нее реальными санкциями

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