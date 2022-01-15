В Москве арестованы восемь хакеров из группировки REvil. США обвиняют ее в атаке на крупнейшего в мире производителя мяса

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Тверской суд Москвы 15 января отправил под арест на два месяца шестерых предполагаемых участников хакерской группировки REvil, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Под стражу были заключены Артем Заец, Даниил Пузыревский, Алексей Малоземов, Дмитрий Коротаев, Руслан Хансвяров и Михаил Головачук.

Накануне Тверской суд заключил под стражу еще двух предполагаемых хакеров из REvil — Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Всем восьмерым арестованным вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей (часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса, предусматривает до семи лет лишения свободы).

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О задержании участников хакерской группировки REvil 14 января заявила ФСБ. Ведомство уточнило, что начало искать хакеров после того, как получило обращение от правоохранительных органов США, сообщивших о лидере группировки и его причастности к атакам на зарубежные компании.

В ФСБ сообщили, что провели обыски у 14 участников группировки и изъяли более 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерную технику и криптовалютные кошельки, которые использовались для совершения преступлений.

Хакеры REvil атаковали компании с помощью программ, шифрующих данные, а затем требовали выкуп за возврат доступа к этим данным. Власти США обвиняли REvil в атаке на крупнейшего производителя мяса в мире, бразильскую компанию JBS. Белый дом также считает хакеров из группировки причастными к кибератаке на американский трубопровод Colonial Pipeline.

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