Кадыров заявил, что жители Ингушетии не предъявили ему обвинений. Три дня назад он предложил им высказаться, если они считают его врагом

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К главе Чечни Рамзану Кадырову, который дал жителям Ингушетии три дня на предъявление ему обвинений, никаких претензий не поступило. Об этом Кадыров заявил во время прямого эфира в инстаграме своего помощника.

«Сегодня прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни, и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу… заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — цитирует РИА Новости заявление главы Чечни, которое он сделал частично на русском, частично на чеченском.

«Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Мы братья и остаемся братьями… Так что, господа правозащитники так называемые, продажные шакалы, у вас не получится расчленить наши народы», ― добавил глава Чечни.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров призвал удалить из соцсетей все негативные высказывания об Ингушетии. «Просим каждого, кто находясь под влиянием эмоций, или по другим каким-то причинам опубликовал в сети интернет негативное высказывание в адрес ингушского народа или отдельного его представителя, удалить это», — сказал Дудаев.

12 января Рамзан Кадыров дал жителям Ингушетии три дня, чтобы обратиться к его роду и предъявить ему обоснованные обвинения. Это произошло на фоне конфликта, возникшего из-за того, что бывший чиновник из Ингушетии извинился перед своим тейпом за то, что обнял Кадырова.

«У меня большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной. Скажите, что вы хотите сделать: убить меня, изгнать, избить, не знаю, что вы хотите», — заявил Кадыров в своем обращении.

После этого сопредседатель ингушской общественной организации «Мехк-Кхел» Сараждин Султыгов опубликовал на ютьюбе видео, в котором высказал претензии Кадырову. Он попросил его создать двустороннюю комиссию по определению границ между Чечней и Ингушетией, а чеченских чиновников — не оскорблять жителей соседней республики.

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