Бывший ингушский чиновник извинился за объятия с Рамзаном Кадыровым. В ответ глава Чечни пригрозил отнять земли Ингушетии и «спросить сполна»

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Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

12 января глава Чечни Рамзан Кадыров дал три дня жителям Ингушетии, которые считают его врагом, на то, чтобы обратиться к его роду и предъявить ему обоснованные обвинения. Это произошло на фоне конфликта, возникшего после того, как бывший высокопоставленный чиновник Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед своим тейпом за то, что обнял Кадырова.

Яхья Хадзиев — бывший руководитель управления по делам религии Ингушетии, работавший при бывшем главе республики Юнус-Беке Евкурове. Недавно он посетил в Грозном свадьбу потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева, где приветствовал Рамзана Кадырова, обняв его. Произошедшее вызвало недовольство в Ингушетии, где жители в 2018-2019 годах из-за передачи части своих земель Чечне.

О протестах в Ингушетии Перед общей проблемой забыта даже кровная месть Ингушетия уже полгода бунтует против новой границы с Чечней. Репортаж «Медузы»

9 января издание «Фортанга» сообщило, что Яхья Хадзиев извинился за объятия с Кадыровым после того, как бывшего чиновника раскритиковал тейп Хадзиевых. «Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — сказал Хадзиев. Среди прочего он сказал, что люди, критиковавшие его за случившееся, заявили, что хотят разорвать с ним родственные связи. «Я ради Всевышнего прошу у вас прощения. Я признаю свою вину», — добавил он.

После этого Рамзан Кадыров пообещал отобрать у «провокаторов» из Ингушетии оставшиеся села. А его соратники пригрозили убийствами

10 января Рамзан Кадыров выступил на заседании по подготовке к 100-летию Чечни, видео с мероприятия опубликовал ЧГТРК «Грозный». Кадыров во время своей речи осудил провокаторов, которые «безосновательно заявляют, что власти Чеченской Республики якобы незаконно отняли у них территорию», сообщает , который перевел слова главы Чечни.

Обращаюсь сейчас к тем провокаторам: я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю.

Кадыров призвал «закрыть рты» людям, которых он считает провокаторами. «Пишут в интернете, что „Рамзан наш враг“. Выпишите имена свои на листочек, если вам хватит мужества со мной враждовать… Если вы говорите, что я ваш враг, то я действительно враг для тех, кто так говорит», — заявил он.

Глава Чечни прямо не сказал, почему выступил с таким заявлением, но из его слов следует, что, вероятно, это связано с извинениями Яхьи Хадзиева за объятия. «Те, кто сплетничает и провоцирует, вы оставляете историческое пятно между двумя народами. Что, теперь чеченцу не ездить в Ингушетию и ингушу не бывать в Чечне? Мы что, должны объясняться за объятия? Как этому тейпу было не стыдно настолько позорить своего же человека», — сказал Кадыров.

11 января ближайшие соратники Рамзана Кадырова — спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов — раскритиковали бывшего ингушского чиновника, выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии и среди прочего упомянули спор из-за чечено-ингушской границы.

Магомед Даудов назвал извинения Хадзиева «немужественным поступком». «Тебя Рамзан просил это делать? Как тебе не стыдно? Ты не можешь дать ответ за салам, который дал? Как тебя уважать за твой возраст, если в твоей голове нет ума? Вам не стыдно?» — заявил Даудов. Обращаясь к ингушскому народу, он сказал, что Чечня не готова «и дальше молчать», и призвал «достойных ингушей» не допустить, чтобы пролилась кровь.

Адам Делимханов, в свою очередь, сказал, что Яхья Хадзиев и люди, подтолкнувшие его к извинениям, «не имеют никакого отношения к ингушам и не хотят ничего хорошего для ингушского народа». Депутат Госдумы сказал, что если ингуши не остановят людей, которые в соцсетях поддерживают Хадзиева, то их остановят чеченцы.

«Если собака сходит с ума и нападает на людей, то в нее стреляют. Это то, что произойдет, в этом нет никаких сомнений… Мы не оставим даже того, кто подумал о том, чтобы назвать имя нашего Рамзана и сказать что-то плохое», — заявил Делимханов.

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Рамзан Кадыров поставил ультиматум жителям Ингушетии. После чего Яхья Хадзиев извинился перед ним

12 января Рамзан Кадыров провел эфир в инстаграме своего помощника, во время которого призвал жителей Ингушетии, которые считают его врагом, обратиться к его роду, определить степень его вины и выбрать наказание.

У меня большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной. Скажите, что вы хотите сделать: убить меня, изгнать, избить, не знаю, что вы хотите. И в чем я провинился, обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям — не имеет значения. И обратитесь к нашему роду, старейшему роду.

Кадыров заявил, что, если он виноват, то он постарается «найти общий язык, принести извинения, доказать свою правоту». «Если не получится, то приму наказание. А если необоснованно вы меня обвиняете, то, я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь спросить сполна», — сказал глава Чечни. Он подчеркнул, что «это не просто слова» и он «не собирается дальше шутить».

Если есть у вас претензии к Рамзану Кадырову, то у меня есть свой род, я подчиняюсь всем обычаям, традициям, у нас есть старейшина, у нас есть духовенство. Не имеет значения, глава я республики или не глава, я соблюдаю все каноны ислама, традиции, обычаи, поэтому я вас прошу, чтобы вы озвучили свои обвинения и объявили приговор, наказание. Буду ждать три дня.

Обращение Рамзана Кадырова к народу Ингушетии. Начиная с отметки 5:39, Кадыров говорит по-русски Чечня Сегодня

Отсчет времени начался с момента эфира, прошедшего около 17:30 по московскому времени 12 января. Как отмечает ЧГТРК «Грозный», Кадыров в своей речи обратился к ингушскому народу и представителям тех или иных тейпов, а не к критикам в соцсетях, которых он воспринимает не как людей, а как «оно».

Через два часа после заявления Рамзана Кадырова бывший ингушский чиновник Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни. Видео с его заявлением, сделанном на ингушском языке, в инстаграме опубликовало издание «Грозный-информ».

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Александр Бакланов