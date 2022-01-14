Власти Лиссабона получили штраф 1,25 миллиона евро за нарушение закона о защите данных. Они передали России сведения об организаторах акции за Навального

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Национальная комиссия по защите данных (CNPD) Португалии оштрафовала городской совет Лиссабона на 1,25 миллиона евро за передачу личных данных активистов иностранным государствам. Об этом сообщает португальское издание Expresso со ссылкой на решение CNPD.

Ведомство пришло к выводу, что власти Лиссабона нарушили закон о защите персональных данных.

Расследование CNPD началось после того, как в январе 2021 года стало известно, что власти Лиссабона передали министерству иностранных дел РФ данные троих активистов, устроивших согласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального возле посольства России в Португалии.

Власти Лиссабона признали передачу данных и назвали это обычной практикой для акций, которые проходят возле посольств.

Фернандо Медина, который в тот момент занимал пост мэра Лиссабона, организовал проверку, которая показала, что муниципалитет как минимум 27 раз передавал РФ данные о проходивших возле российского посольства демонстрациях. Кроме России, подобные сведения получали и другие страны, в частности, Израиль, Ангола и Китай. Медина принес извинения, а из муниципалитета уволили сотрудника, ответственного за защиту данных.

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