Власти Лиссабона передали в МИД РФ данные троих активистов, устроивших в городе акцию в поддержку Навального. В мэрии назвали это обычной практикой Теперь один из организаторов боится ехать в Россию

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Городской совет Лиссабона передал властям России личные данные троих активистов, которые 23 января организовали у посольства РФ в Португалии митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили португальские издания Expresso и Observador.

В посольство РФ в Лиссабоне и в российский МИД передали имена, адреса, номера телефонов, а также идентификационные номера активистов, пишет газета Público. Сами организаторы акции передали эти сведения в городской совет, когда готовили митинг. Как отмечает радио Renascença, двое из троих организаторов — граждане и России, и Португалии.

О том, что данные передали российским властям, активисты узнали из переписки с министерством здравоохранения, которое дало им антиковидные рекомендации. К письму прилагался pdf-файл с данными организаторов митинга, причем из старых сообщений в теле сообщения следовало, что первое письмо с этим файлом передали властям России, сообщил в фейсбуке Павел Елизаров, который выступал одним из организаторов демонстрации.

В городском совете Лиссабона признали ошибку и извинились. По словам Елизарова, городские власти назвали это «обычной практикой для акций, которые проходят около посольств». С 18 апреля власти Лиссабона перестали уведомлять представителей других стран об организаторах акций у дипмиссий, сообщает радио TSF.

Еще один организатор январской акции Ксения Ашрафуллина, у которой есть гражданство Португалии, заявила журналистам, что боится возвращаться в Россию из-за возможного преследования. Она сказала газете Público, что активисты подадут жалобу на городской совет из-за передачи информации в Москву.

На фоне этих новостей некоторые португальские политики потребовали, чтобы мэр Лиссабона Фернандо Медина ушел в отставку.

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Александр Бакланов