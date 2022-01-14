В Португалии начали расследовать предоставление гражданства Роману Абрамовичу в рекордно короткие сроки

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Португальский Институт регистрации и нотариата проводит расследование, в ходе которого проверит процесс натурализации бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает Renascença.

В министерстве юстиции Португалии сообщили изданию, что это обычная процедура, которую проводят, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации.

В ведомстве отметили, что участники расследования проверят документы, поданные Абрамовичем для получения гражданства, в том числе подтверждающие, что он принадлежит к общине сефардских евреев.

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Роман Абрамович, как пишет издание, получил гражданство Португалии в рекордно короткие сроки. Он подал необходимые документы в октябре 2020 года, а спустя полгода, в апреле 2021 года, натурализовался по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове. О том, что Абрамович стал гражданином Португалии, местные СМИ сообщили в декабре.

Российский миллиардер, владелец «Челси» Роман Абрамович является гражданином России, Португалии и Израиля. Израильское гражданство он получил в мае 2018 года после того, как Великобритания затянула процесс рассмотрения его документов на получение инвестиционной визы.

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