Público: Роман Абрамович стал гражданином Португалии

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Российский миллиардер, владелец «Челси» Роман Абрамович стал гражданином Португалии, сообщила португальская газета Público.

По информации издания, Абрамович натурализовался по закону о гражданстве как потомок общины , живших на Пиренейском полуострове. Бизнесмен подал документы на гражданство в октябре 2020 года, процедура завершилась в апреле 2021 года. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальской еврейской общины, партнером которой был Абрамович.

Газета Público отметила, что после получения португальского паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии.

Информацию португальского издания подтвердил источник Forbes, близкий к бизнесмену. В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, оставили запрос издания без ответа.

Роман Абрамович или его представители пока не комментировали эту информацию.

В мае 2018 года Роман Абрамович получил гражданство Израиля. Это произошло после того, как Великобритания затянула процесс рассмотрения его документов на получение инвестиционной визы.

Роман Абрамович в апреле 2021 года занял 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Тогда журнал оценил его состояние в 14,5 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires, который Forbes составляет в реальном времени, Абрамович занимает 145-е место с состоянием 14,3 миллиарда долларов. Bloomberg в своем рейтинге оценивает его состояние в 17,6 миллиарда долларов.

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