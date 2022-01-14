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Канье Уэста заподозрили в избиении. Ему грозит до полугода тюрьмы

Источник: Variety

Американский музыкант Канье Уэст стал подозреваемым по делу об избиении, сообщает Variety со ссылкой на официального представителя полиции Лос-Анджелеса.

Инцидент произошел в ночь на 13 января возле клуба Soho Warehouse в Лос-Анджелесе. Fox сообщил, что Уэст ударил фаната, попросившего его автограф. В свою очередь NBC News со ссылкой на полицию пишет, что пострадал человек, снимавший музыканта на видео.

TMZ выложил видео с участием Уэста, снятое в ночь на 13 января. В ролике он кричит на женщину, которая говорит: «Дай мне руку. Я твоя семья». Рядом на земле лежит мужчина. TMZ пишет, что это и есть человек, избитый Уэстом. Музыкант якобы нанес ему два удара — в голову и в шею.

CBS News сообщает со ссылкой на полицию, что пострадавший не получил серьезных повреждений. Уэсту, если его вина будет доказана, грозит до шести месяцев лишения свободы.

В октябре 2021 года Канье Уэст официально сменил имя на Йе (Ye). Ранее музыкант выпустил альбом под таким названием. Он объяснял, что Йе — это часть его имени Канье и самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее «ты».

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