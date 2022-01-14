Из Банка России уйдут два заместителя Набиуллиной

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заместители председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин и Сергей Швецов покинут должности с 25 января и 21 марта. Они решили «продолжить карьеру вне Банка России», сообщила пресс-служба регулятора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Швецов «играл ключевую роль в создании мегарегулятора», а Скобелкин — «внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы».

По данным «Интерфакса», Швецов может возглавить наблюдательный совет Московской биржи. Действующий руководитель торговой площадки Олег Вьюгин, также в прошлом первый зампред ЦБ, не исключил этой возможности.

С 17 января пост первого заместителя главы Банка России займет Владимир Чистюхин, сейчас просто зампред ЦБ. На должности заместителей председателя также назначены директор Департамента страхового рынка Филипп Габуния, гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Сергей Швецов курировал направления ЦБ по защите прав потребителей, финансовой доступности и грамотности. Как отмечает The Bell, он известен своими словами о том, что помогать пенсионерам «немножко поздно». В сентябре 2021 года Шевцов заявил, что гражданам нужно самим думать о своей пенсии и формировать ее, а не только полагаться на государство. Это высказывание глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала «крайне неудачным».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!