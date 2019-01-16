Перейти к материалам
новости

Зампред ЦБ предложил поменять русские сказки ради повышения финансовой грамотности россиян. Цитата

Meduza
Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов <a href="https://www.mskagency.ru/materials/2854053" target="_blank">призвал</a> к повышению финансовой грамотности населения. По его мнению, россияне «все равно делают неправильные вещи» из-за русских сказок, которые они читают в детстве.
Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов призвал к повышению финансовой грамотности населения. По его мнению, россияне «все равно делают неправильные вещи» из-за русских сказок, которые они читают в детстве.

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA