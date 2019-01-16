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Зампред ЦБ предложил поменять русские сказки ради повышения финансовой грамотности россиян. Цитата
Meduza
10:23, 16 января 2019
Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов
призвал
к повышению финансовой грамотности населения. По его мнению, россияне «все равно делают неправильные вещи» из-за русских сказок, которые они читают в детстве.
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA
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