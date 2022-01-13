Володин заявил, что среди журналистов не должно быть «иноагентов». И привел в пример депутатов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, награждая парламентских корреспондентов по случаю Дня печати, прокомментировал закон «Об иностранных агентах».

«Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства», — заявил Володин, добавив, что «ни одно государство, предлагая свои коврижки, не собирается делать нашу страну процветающей».

По словам Володина, члены журналистского сообщества должны сами для себя определить «как мы будем развивать страну без вот этих вот иностранных подачек, иностранных контрактов».

В пример журналистам Володин привел депутатов, которые, по его словам, «отказались и от акций зарубежных компаний, отказались от вкладов в зарубежных банках и от многого другого».

«Если только ты думаешь о стране, тогда храни деньги здесь, вкладывай в экономику своей страны. Так же и журналистам надо поступать», — сказал Володин.

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В сентябре более 150 российских СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию за отмену законодательства об «иностранных агентах». В начале декабря петиция была передана в Госдуму, на тот момент ее подписали 259 103 человека и 242 организации.

В Госдуму внесены два законопроекта, вносящие поправки в закон «Об иностранных агентах». Их авторы — депутаты от «Справедливой России» и фракции «Новые люди» — предлагают объявлять «иностранными агентами» только по решению суда. Сейчас такой статус присваивает министерство юстиции.

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