Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Компания Илона Маска SpaceX в рамках своей коммерческой программы запустила ракету с частными и государственными спутниками, среди которых находится украинский аппарат . Трансляция запуска велась на сайте компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:25 (18:25 по Москве). Она вывела на орбиту 105 спутников из 20 стран, вес каждого из которых не превышает 200 килограммов.

Разработкой «Сич-2-30» с 2017 года занималось конструкторское бюро «Южное». Спутник предназначен для съемки поверхности Земли и может работать в течение трех лет. Сообщалось, что общая стоимость запуска аппарата обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

В последний раз Украина выводила собственный спутник на орбиту в 2011 году. Это был «Сич-2», который был запущен с помощью ракеты-носителя «Днепр-1» с космодрома «Ясный» в Оренбургской области. Аппарат проработал чуть больше года, а затем перестал выходить на связь из-за проблем с элементом питания. «Сич-2-30» — модификация «Сич-2».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!