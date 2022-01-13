Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади демонтировали для реставрации

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Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади сняли с постамента для реставрации. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ), которые организовал реставрационные работы.

«Самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации», — заявили в музее.

Ранее стало известно, что памятник Минину и Пожарскому отреставрируют прямо на месте. Для этого вокруг него установили отапливаемый павильон. После снятия скульптуры с постамента ее перенесут на специальный реставрационный стол внутри павильона.

Реставраторы демонтируют поврежденные металлические элементы каркаса скульптуры, отреставрируют ее внутреннюю и внешнюю поверхность, после чего вернут на постамент. Планируется, что работы по реставрации завершатся осенью 2022 года.

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Памятник нижегородскому старосте Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому — руководителям народного ополчения, в 1612 году освободившего Москву от польских интервентов, — установили в 1818 году.

Памятник был создан на народные пожертвования и стал первым скульптурным монументом Москвы. До этого в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы.

В 2016 году памятник передали в ведение ГИМ. Сотрудники музея исследовали монумент и заявили, что его состояние «вызывает серьезные опасения». В 2018 году ГИМ объявил сбор средств на реставрацию памятника.

На обновление монумента собрали 58 миллионов рублей. О начале реставрации было объявлено в июне 2021 года. Стоимость реставрационных работ составит 55 миллионов рублей.

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