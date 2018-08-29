Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади предложили отреставрировать на народные деньги. Нужно собрать 46 миллионов рублей

Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию Минину и Пожарскому на Красной площади.

На восстановление монумента требуется 46 миллионов рублей, начать работы необходимо как можно быстрее, заявили в музее. Памятник был передан в ведение ГИМ в 2016 году, после чего специалисты получили возможность детально его исследовать.

«Его состояние вызывает серьезные опасения. Для сохранения монумента необходима безотлагательная реставрация», — говорится в сообщении.

В течение года монумент рассчитывают демонтировать с постамента на Красной площади и перевезти в мастерскую для восстановления.