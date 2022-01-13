Госдеп США назвал российскую компанию «Парсек» «ключевым источником» поставок для ракетной программы Северной Кореи. Против нее ввели санкции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российская компания «Парсек» — «ключевой источник» товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, комментируя расширение санкций за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.

12 января Минфин США включил в санкционный список российскую компанию и ее директора по развитию, гражданина России Романа Аларя, а также несколько граждан северокорейского происхождения, проживающих в Китае и России. Они «существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения или его доставке КНДР», считают в США.

По данным Госдепа, в 2016-2021 годах «Парсек» и Аларь сотрудничали с гражданином Северной Кореи О Ён Хо по закупкам различных товаров для баллистических ракет, включая кевларовую нить, арамидное волокно и авиационное масло. Аларь также предоставил О Ён Хо инструкции по созданию смесей ракетного топлива.

«Связи по снабжению и поставкам между О Ён Хо, Романом Аларем и „Парсек“ являются ключевым источником товаров и технологий, используемых при производстве снарядов, для ракетной программы КНДР», — говорится в заявлении Блинкена.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

В декабре из-за связей с КНДР в санкционный список США попали частный московский вуз «Европейский институт ЮСТО» и его ректор Дмитрий Соин. По данным Минфина США, они содействовали выдаче российских студенческих виз для рабочих-строителей из Северной Кореи, связанных с программой создания оружия массового уничтожения.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!