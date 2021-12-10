США ввели санкции против российского вуза за связи с Северной Кореей. В институте учат «манипуляции сознанием» и «менеджменту в астрологии»

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Министерство финансов США ввело санкции против частного московского вуза «Европейский институт ЮСТО» и его ректора Дмитрия Соина за связи с КНДР. Уведомление об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Европейский институт ЮСТО» и Соин содействовали выдаче сотен российских студенческих виз для рабочих-строителей из Северной Кореи, заявили в министерстве. Часть этих рабочих была связана с северокорейской организацией, причастной к программе создания оружия массового уничтожения, а их доходы могли быть использованы для поддержки этой программы, говорится в сообщении Минфина.

В санкционный список США также попали еще 14 физических лиц и девять организаций из Китая, Мьянмы, Бангладеш и Северной Кореи. Среди них — военные структуры Мьянмы и Бангладеш, китайские компании и северокорейская генпрокуратура. Всех их обвинили в причастности к нарушениям прав человека.

«Европейский институт ЮСТО» был зарегистрирован в 1995 году как университет и перерегистрирован как институт в 2012 году, сообщается на его . Там же говорится, что один из учредителей вуза — бывший депутат Госдумы и кандидат в президенты на выборах 2018 года Сергей Бабурин. Во время кампании ректор института Дмитрий Соин был его доверенным лицом. На сайте вуза также утверждается, что в 1993–2007 годах Соин «работал в органах госбезопасности Приднестровья», а с 2008 года является помощником депутата Госдумы от «Единой России» Валерия Богомолова.

В «Европейском институте ЮСТО» предлагается получить высшее образование в менеджменте, юриспруденции и экономике. Кроме того, там представлена кафедра «активного долголетия и адаптивной физкультуры» с курсами по ароматерапии и фитотерапии, а также дополнительное образование с тренингами «Манипуляция сознанием: защита и нападение» и «Имидж — все! Не дай себя задвинуть!» и программой по «менеджменту и маркетингу в астрологии».

Институт предлагает своим студентам и слушателям курсов «антикризисные цены». Стоимость высшего образования достигает 80 тысяч рублей в год, а стоимость дополнительного образования, курсов и тренингов варьируется от 10 до 40 тысяч рублей.

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