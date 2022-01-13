Бастрыкин предложил передать контроль за оружием от Росгвардии к МВД

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Следственный комитет выступил с инициативой передать из Росгвардии в МВД функции по контролю за оборотом оружия, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов.

По словам Бастрыкина, сейчас инициатива проходит этап межведомственного обсуждения.

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Глава Следственного комитета также предложил принять «дополнительные меры для защиты национального информационного пространства» и выявлять в сети материалы, связанные с вербовкой людей, а также пропаганду экстремизма и терроризма.

В апреле 2016 года в России на базе Внутренних войск МВД создали Росгвардию. Среди прочих полномочий ведомству передали контроль за оборотом гражданского оружия, а также служебного оружия, используемого частными охранными предприятиями.

В 2021 году в России произошло несколько массовых убийств в учебных заведениях: в мае в Казани бывший ученик напал на гимназию № 175, где застрелил семь детей и двух взрослых, в сентябре в Перми студент Пермского госуниверситета открыл стрельбу на территории вуза, погибли шесть человек. Оба стрелка использовали легально зарегистрированное оружие.

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