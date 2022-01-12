В Москве впервые выдали «паспорт негражданина»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Москве впервые выдали временное удостоверение личности человеку без гражданства, так называемый «паспорт негражданина». Об этом сообщила РИА Новости член московской ОНК Ева Меркачева.

Обладателем документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он родился в Душанбе, а когда ему было пять лет, его семья переехала в Астрахань. По словам Меркачевой, он «уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло». Когда мужчину задержали в последний раз, полиция не смогла установить его личность — тогда выяснилось, что у него нет гражданства ни одной страны.

Последние два года Хакимджанов провел в центре временного содержания иностранцев в Сахарово, так как из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Закон о «паспортах неграждан» вступил в силу в августе 2021 года. С тех пор в разных регионах России было выдано более 600 таких документов.

«Паспорта неграждан» могут получить люди, у которых забрали гражданство России по решению суда, те кто не вступил в российское гражданство, родившись в СССР, а также те, кого нельзя выдворить из России по решению суда, так как их не принимает ни одна другая страна.

Удостоверение лица без гражданства действует на протяжении десяти лет.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!