В Москве впервые выдали «паспорт негражданина»
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В Москве впервые выдали временное удостоверение личности человеку без гражданства, так называемый «паспорт негражданина». Об этом сообщила РИА Новости член московской ОНК Ева Меркачева.
Обладателем документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он родился в Душанбе, а когда ему было пять лет, его семья переехала в Астрахань. По словам Меркачевой, он «уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло». Когда мужчину задержали в последний раз, полиция не смогла установить его личность — тогда выяснилось, что у него нет гражданства ни одной страны.
Последние два года Хакимджанов провел в центре временного содержания иностранцев в Сахарово, так как из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.
Закон о «паспортах неграждан» вступил в силу в августе 2021 года. С тех пор в разных регионах России было выдано более 600 таких документов.
«Паспорта неграждан» могут получить люди, у которых забрали гражданство России по решению суда, те кто не вступил в российское гражданство, родившись в СССР, а также те, кого нельзя выдворить из России по решению суда, так как их не принимает ни одна другая страна.
Удостоверение лица без гражданства действует на протяжении десяти лет.