Российские торговые сети предложили ограничить наценку на социально значимые продукты

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X5 Group и «Магнит» — два крупнейших в России продуктовых ретейлера — уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о намерении установить наценку на социально значимые продовольственные товары на уровне не более 10%, пишет «Коммерсант».

В 2021 году, сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные Росстата, средняя надбавка на эти товары в сетях была около 15–16%.

По словам представителей X5, ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Список конкретных товаров будет определяться ежемесячно, добавили в группе.

В «Магните», в свою очередь, собираются ограничить наценку примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.

Также до конца года наценку на уровне 10-15% готова заморозить торговая сеть «Бристоль», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФАС.

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В ФАС подтвердили получение предложения от ретейлеров, заявив, что изучают его. В Минпромторге также сообщили, что ограничение наценки обсуждалось с торговыми сетями.

В 2021 году инфляция в России, по предварительным оценкам, составила 8,39% против 4,91% в 2020 году. При этом продукты питания подорожали за год на 10,6%.

В августе ФАС объявила о начале проверки торговых сетей на предмет сговора, который мог привести к росту цен на продукты. В конце года антимонопольное ведомство пришло к выводу, что ценового сговора не было.

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