«Нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный парк». Кремль прокомментировал статью «Би-би-си» об отказе Путина от парка в центре Петербурга

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Проект по созданию парка «Тучков буян» в центре Санкт-Петербурга будет реализован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью «Русской службы Би-би-си» о том, что Владимир Путин отменил строительство парка ради возведения судебного квартала.

Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет. В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк.

При этом Песков отметил, что в первую очередь вопросы о парке следует задавать в мэрию Санкт-Петербурга.

В администрации города, в свою очередь, после выхода статьи заявляли, что проект парка по-прежнему «находится в разработке».

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«Русская служба Би-би-си» 10 января сообщила, что Владимир Путин отменил план строительства парка и распорядился достроить на этом месте судебный квартал, куда должен переехать Верховный суд. По данным журналистов, соответствующие распоряжения Путин дал в конце декабря.

Разбить парк вместо судебного квартала во время своей предвыборной кампании в 2019 году обещал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Тогда Владимир Путин поддержал его, заявив, что петербургский проект будет «чуть получше», чем московское «Зарядье».

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