«Русская служба Би-би-си»: Путин отменил строительство парка в центре Петербурга, которое одобрил во время предвыборной кампании Беглова

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Президент России Владимир Путин отменил план строительства парка «Тучков буян» в центре Петербурга и распорядился достроить на этом месте судебный квартал, куда должен переехать Верховный суд России. Соответствующие распоряжения Путин дал 29 декабря 2021 года, сообщает «Русская Би-би-си» со ссылкой на документы.

Речь идет о застройке бывшей территории научного центра «Прикладная химия», которая располагается между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы, напротив стрелки Васильевского острова.

По словам источников «Фонтанки» в Смольном, первоначальная концепция застройки этой территории «претерпела изменения» и «пока не завершена». Один из собеседников подтвердил, что там собираются построить здание Верховного суда, а также оставят зеленую зону, но меньше, чем планировалось ранее. Слухи о том, что вместо парка построят «небольшой сквер», сильно преувеличены, рассказал другой источник «Фонтанки». По словам третьего собеседника, рассматривается вариант парковой зоны на четыре гектара.

Официально в пресс-службе администрации губернатора Петербурга подтвердили только, что проект парка с подземным паркингом, фонтанным комплексом и реконструкцией набережной все еще в разработке. Планы создания других объектов на этой территории в Смольном комментировать не стали.

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Решение о переезде Верховного суда в Санкт-Петербург было принято в 2012 году. Предполагалось, что судебный квартал в Петроградском районе будет готов уже к 2016 году. Однако к концу 2016-го проект только был одобрен государственной экспертизой, а строительство планировали начать в следующем году. Затем сроки несколько раз сдвигали.

«Коммерсант» сообщал, что строительством здания Верховного суда займутся структуры, связанные с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным.

В 2019-м во время предвыборной кампании губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что вместо судебного квартала разобьют парк. Его поддержал Владимир Путин. Президент отмечал, что строительство парка «не так безобидно» для федерального бюджета, но «для Питера не жалко». Он предполагал, что петербургский проект будет «чуть получше», чем московское «Зарядье».

В мае 2021 года стало известно, что проект строительства парка «Тучков буян» заморожен.

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