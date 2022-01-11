В Греции разрешили гомосексуалам и бисексуалам быть донорами крови

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Власти Греции разрешили для гомосексуальных и бисексуальных мужчин быть донорами крови, сообщает Kathimerini.

Министерство здравоохранения Греции своим приказом утвердило новую форму, которую должны заполнить потенциальные доноры крови. Этот документ исключает однополые сексуальные отношения из списка критериев, лишающих человека права сдавать кровь.

Прежняя форма для потенциальных доноров крови включала положение о том, что мужчина не может быть донором, если он с 1977 года хотя бы раз вступал в половую связь с другим мужчиной.

Многие страны стали активнее контролировать сдачу донорской крови после начала эпидемии ВИЧ/СПИД в 1980-х годах. Греция оставалась одной из немногих стран, сохранивших запрет, следует из материалов сайта Equaldex. Мужчинам, практикующим секс с другими мужчинами, по-прежнему запрещено сдавать кровь в таких странах, как Китай, Малайзия, Филиппины, Турция, Хорватия, Словения. В мае 2022 года такой запрет планируют убрать в Литве.

В России аналогичный запрет отменили в 2008 году (но в ряде регионов он по неизвестной причине остался). В США от запрета отказались в 2015 году, но разрешили сдавать кровь только спустя три месяца после последнего гомосексуального контакта. Похожие временные ограничения — от нескольких месяцев до нескольких лет — действуют для доноров крови еще в около 20 стран.

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