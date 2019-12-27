В некоторых регионах России гомосексуалам запрещают быть донорами крови. Но Минздрав отменил этот запрет еще в 2008 году

Михаил Почуев / ТАСС / Scanpix / LETA

В ряде регионов России станции переливания крови запрещают гомосексуалам быть донорами крови. Об этом стало известно после публикации самарского издания «Другой город», где говорилось, что «Служба крови» в Самарской области «пожизненно запретила гомосексуалам быть донорами».

На сайте службы в разделе «Абсолютное ограничение для сдачи крови» говорилось, что донорами не могут быть люди с ВИЧ или СПИД, а также «лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)». После того, как на список ограничений обратили внимание СМИ, формулировку про лиц из группы риска удалили. Прежний вариант сохранился в кэше «Яндекса».

Замглавы самарской станции переливания крови Елена Кудинова рассказала «Другому городу», что у клиники есть «база лиц», которым пожизненно запрещено становиться донорами. Каждого потенциального донора проверяют по базе, чтобы установить, находится ли он в группе риска, отметила Кудинова.

Кроме Самарской области, подобные запреты установили станции переливания крови в Пензенской области, Крыму, Оренбургской области (сейчас сообщение об этом удалено с сайта оренбургской станции, оно доступно в кэше).

Елена Кудинова подчеркнула, что «Служба крови» в Самаре установила запрет, руководствуясь приказом Минздрава и постановлением главного санитарного врача РФ. Она не уточнила названия документов. Скорее всего, имеется в виду приказ Минздрава от 2001 года «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов». В нем действительно говорилось, что «гомосексуалисты, наркоманы, проститутки» входят в список тех, кому запрещено быть донорами. Но в 2008 году этот пункт исключили из документа. Изменения обосновали тем, что «эти ограничения противоречили закону „О донорстве крови и ее компонентов“, в котором они не прописаны».

О каком постановлении санитарного врача РФ идет речь, тоже до конца неясно. Можно предположить, что это санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика ВИЧ-инфекции». В них говорится, что «потребители инъекционных наркотиков, коммерческие секс-работники и мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами» считаются «основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения».

В пункте 8.4.2.10 санитарных правил говорится, что «компоненты крови с малым сроком годности (до 60 дней) следует заготавливать от доноров, сообщивших об отсутствии факторов риска заражения ВИЧ». В правилах также отмечается, что безопасность компонентов крови «должна обязательно подтверждаться молекулярно-биологическими исследованиями». Но не все компоненты крови хранятся меньше 60 дней; например, плазма может храниться дольше, при этом у конкретного мужчины, который занимается сексом с мужчинами, риск заражения ВИЧ может быть не повышен.

В санитарных правилах нет прямого указания на то, что мужчинам, занимающимся сексом с мужчинами, запрещено быть донорами крови. В то же время в порядке обследования донора сказано, что, если у медицинского работника «возникает подозрение на <…> поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, донор должен быть отведен от донорства крови и ее компонентов».

В анкете донора прямого вопроса о сексуальной ориентации нет — есть лишь вопрос, был ли человек за последние полгода в контакте с людьми, у которого диагностировали ВИЧ-инфекцию. В какой-то степени это похоже на ограничения в некоторых других странах: когда у мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, нет пожизненного отвода от донорства, но есть период после последнего полового контакта, в течение которого нельзя сдавать кровь.

Директор самарской «Службы крови» Сергей Кузнецов, комментируя установленное в организации правило, сказал «Интерфаксу», что служба «стоит на защите наиболее уязвимых жителей РФ которые нуждаются в переливании безопасных компонентов крови по жизненным показаниям». Минздрав Самарской области сообщил ТАСС, что официального запрета на прием доноров,« относящихся к лицам, ведущим однополые отношения», на станции переливания крови в Самаре нет.

Александр Бакланов При участии Дарьи Саркисян и Дениса Дмитриева