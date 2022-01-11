Суд арестовал десятерых активистов «Другой России Э.В. Лимонова» после акции с баннером «На северный Казахстан» в метро

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал десятерых активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» после акции в московском метро. Об этом сообщает .

Активисты получили от 10 до 15 суток ареста. Протоколы на них были составлены по статье о неповиновении полиции.

8 января на станции метро «Алма-Атинская» несколько активистов прикрепили баннер «На северный Казахстан» к вагону одного из поездов. Таким образом, по их словам, они пытались привлечь внимание к «необходимости решительных действий со стороны российских властей по защите русскоязычного населения Казахстана».

10 января полиция пришла с обыском в штаб-квартиру организации. Силовики задержали 14 человек, находившихся в офисе.

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