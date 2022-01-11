«Работа.ру»: россияне в среднем хотят зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц

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Жители России в среднем хотели бы зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят результаты сервиса «Работа.ру», которые опубликовал ТАСС.

В среднем по России мужчины заявили, что хотят получать ежемесячную зарплату в размере 187 тысяч рублей, женщины — 138 тысяч рублей.

У жителей Москвы размеры желаемого заработка выше, чем по стране. Москвичи в среднем хотели бы получать 201 тысячу рублей в месяц, москвички — 157 тысяч рублей в месяц.

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По данным Росстата, средняя зарплата в России по итогам января — октября 2021 года составила 54 479 рубля. Этот показатель в номинальном выражении на 9,2% больше, чем за тот же период 2020 года. В реальном выражении — с учетом инфляции — он увеличился на 2,7%.

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