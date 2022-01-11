Начальник «Лефортово» ушел в отставку. Исполняющим его обязанности стал бывший следователь ФСБ, который вел дела о госизмене

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Начальник СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин ушел в отставку, сообщили источники RTVI, РИА Новости и «Новой газеты». Эту информацию ТАСС и «Интерфаксу» подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева и Алексей Мельников.

По информации источника ТАСС, а также членов ОНК, документы об отставке Ромашина были оформлены еще в декабре, он покинул пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Источник RTVI заявил, что Ромашин «заслужил безупречную репутацию, давно тяготился своей работой и собирался покинуть пост по меньшей мере девять месяцев назад».

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Ромашин возглавлял «Лефортово» с 2015 года. Журналист Игорь Рудников, который сидел в СИЗО в 2017-2018 годах, в разговоре с «Русской службой Би-би-си» описывал его как «интеллигентного воспитанного полковника».

Сообщается, что исполнять обязанности начальника «Лефортово» будет Михаил Свинолуп. Раньше он работал следователем в ФСБ и занимался делами и госизмене и шпионаже. В частности, Свинолуп расследовал сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ и жительницы Вязьмы Светланы Давыдовой.

СИЗО «Лефортово» является одним из семи российских изоляторов, которые подчиняются федеральному руководству ФСИН. В нем содержатся фигуранты уголовных дел, которые расследует или сопровождает ФСБ, — в том числе о терроризме, госизмене, шпионаже.

Среди обвиняемых по резонансным уголовным делам, которые сейчас находятся в «Лефортово», — журналист Иван Сафронов и бизнесмен, основатель компании Group-IB Илья Сачков. Их обоих обвиняют в госизмене.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!