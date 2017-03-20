Делом о госизмене в ФСБ занялся следователь, задержавший Светлану Давыдову
Дело сотрудников ФСБ, обвиняемых в госизмене, поручено следователю ФСБ Михаилу Свинолупу. В 2015 году он вел дело Светланы Давыдовой — жительницы Вязьмы, которую также обвиняли в госизмене.
О назначении Свинолупа сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству спецслужбы. Адвокат Иван Павлов, участвующий в деле, сообщил: «В следственную группу входят очень много следователей, в том числе и Свинолуп».
«Свинолуп — один из самых опытных сотрудников следственного управления ФСБ и один из самых интеллигентных. С ним было даже приятно побеседовать, несмотря на то что мы расходились как оппоненты», — рассказал РБК адвокат Павлов, который не только участвует в деле о госизмене в ФСБ, но и защищал Давыдову.