Делом о госизмене в ФСБ занялся следователь, задержавший Светлану Давыдову

О назначении Свинолупа сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству спецслужбы. Адвокат Иван Павлов, участвующий в деле, сообщил: «В следственную группу входят очень много следователей, в том числе и Свинолуп».

Дело сотрудников ФСБ, обвиняемых в госизмене, поручено следователю ФСБ Михаилу Свинолупу. В 2015 году он вел дело Светланы Давыдовой — жительницы Вязьмы, которую также обвиняли в госизмене.

«Свинолуп — один из самых опытных сотрудников следственного управления ФСБ и один из самых интеллигентных. С ним было даже приятно побеседовать, несмотря на то что мы расходились как оппоненты», — рассказал РБК адвокат Павлов, который не только участвует в деле о госизмене в ФСБ, но и защищал Давыдову.

По делу о госизмене в ФСБ проходят заместитель начальника Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев. Их подозревают в передаче секретной информации американским спецслужбам. В декабре 2016 года Михайлов и Докучаев были арестованы.

В марте 2017 года Докучаеву были предъявлены обвинения в США — он попал в число фигурантов дела о взломе Yahoo.

Светлану Давыдову арестовали в январе 2015 года. Ее обвиняли в том, что в апреле 2014 года она сообщила в посольство Украины о возможной отправке российских войск на украинскую территорию.