ФСБ отчиталась о задержании 18-летнего жителя Тверской области, которого заподозрили в причастности к неонацистской группировке «М.К.У.»

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ФСБ задержала жителя Тверской области 2003 года рождения, которого считает сторонником неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Задержанный пропагандировал идеологию массовых убийств, привлекал в группировку новых членов и готовил теракты на транспорте, заявили в ФСБ. Все это, по данным ведомства, он делал по указанию создателя «М.К.У.» .

«Преступная деятельность» задержанного, считают в ФСБ, подтверждается признанием, перепиской с Красновым в мессенджере Telegram, а также изъятыми у него инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств.

На видео, распространенном ФСБ, задержанный заявил, что занимался «модерированием интернет-каналов в телеграме». По его словам, Краснов хотел устроить в России серию крупных терактов, «чтобы М.К.У. все боялись».

Против задержанного возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ) и приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). Он арестован.

«М.К.У.» может расшифровываться как «Маньяки. Культ убийств». По данным СМИ, это группировка неонацистов, созданная в Украине в 2017 году. « » сообщало, что речь может идти о паблике во «ВКонтакте», где публиковали ролики нападений на бездомных, мигрантов или случайных прохожих.

«Русская служба Би-би-си» и «Новая газета» писали о связи «М.К.У.» с «Этническим национальным движением» (ЭНО), объединяющим русских националистов. В ЭНО заявили, что «М.К.У.» — это «группа из пяти человек, большинство из которых школьники», а утверждения, что она связана с Украиной, назвали «глупостью».

ФСБ сообщает о задержаниях предполагаемых сторонников «М.К.У.» в России с зимы 2021 года. В конце года ведомство отчиталось о самой крупной операции — в 37 регионах задержали 106 человек. По подсчетам ТАСС, всего с весны в России были задержаны около 170 человек, которых обвинили в причастности к группировке.

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