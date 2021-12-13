ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.», якобы созданной под руководством украинских спецслужб

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В 37 регионах России задержали 106 сторонников неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Как утверждает ведомство, группировка «М.К.У.» (в СМИ ее расшифровывали как «Маньяки. Культ убийств») была создана Егором Красновым — гражданином Украины 2000 года рождения, который действовал под покровительством украинских спецслужб. В России против Краснова расследуют дело о соучастии в убийстве, он объявлен в международный розыск.

В отношении 106 сторонников «М.К.У.» провели «оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия». Их целью было пресечение акции Краснова, в рамках которой его сторонники получали указания о совершении терактов и массовых убийств, заявила ФСБ.

В числе задержанных трое администраторов интернет-сообществ «М.К.У.», которые по указанию Краснова якобы пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали к насилию. Еще двоих задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

ФСБ стала сообщать о задержаниях сторонников «М.К.У.» с февраля 2021 года. Как подсчитало агентство ТАСС, с весны были задержаны более 60 человек, названных участниками группировки.

Украинская журналистка Екатерина Сергацкова, которая специализируется на материалах об украинских ультраправых группировках, говорила «Русской службе Би-би-си», что до начала 2021 года ничего не слышала об «М.К.У.».

«Новая газета» и «Русская служба Би-би-си» писали, что о связи с «М.К.У.» заявило «Этническое национальное движение» (ЭНО), объединяющее русских националистов. В ЭНО утверждали, что «М.К.У.» — это «группа подростков, увлеченных насилием», которая никак не связана с Украиной.

Егор Краснов, которого ФСБ называет создателем «М.К.У.», в 2020 году был задержан в украинском городе Днепр. Его обвиняют в нескольких нападениях. Весной 2021 года Краснова начали судить в Днепре.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!