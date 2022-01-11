Две белорусские лыжницы сообщили об отстранении от международных соревнований. Их обвинили в поддержке оппозиции

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Белорусские лыжницы 22-летняя Светлана Андриюк и 17-летняя Дарья Долидович заявили агентству Reuters, что власти Беларуси обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от участия в соревнованиях.

По словам спортсменок, в ноябре 2021 года глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович распорядился отстранить лыжниц от участия в международных соревнованиях и национальных сборах. Через месяц Белорусский лыжный союз отозвал лицензии спортсменок, необходимые для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В FIS подтвердили, что индивидуальные идентификационные коды спортсменок значатся в их базах как «неактивные». Международная федерация заявила, что связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию о спортсменах. Белорусские спортивные чиновники ситуацию пока не комментировали.

Из-за решения спортивных чиновников Андриюк пропустила квалификационные соревнования, которые могли позволить ей принять участие в Олимпиаде в Пекине, заявила лыжница. «Они [спортивные чиновники] дословно обвинили меня в том, что я сторонница оппозиции», — рассказала Андриюк.

По ее словам, она никогда публично не высказывала свои политические взгляды, которые считает нейтральными. Спортсменка планирует уехать в Польшу, потому что в Беларуси «невозможно жить».

Долидович заявила, что причиной ее отстранения стали политические взгляды ее отца и тренера Сергея Долидовича, который семь раз принимал участие в Олимпийских играх и участвовал в протестах против Александра Лукашенко. Спортсменка утверждает, что сама она не сделала ничего, что могло бы оправдать ее дисквалификацию.

Ранее спортивные чиновники объяснили отстранение Дарьи Долидович тем, что она «швыряла призы на соревнованиях» и вела себя «неподобающим образом», рассказывал в конце декабря ее отец в фейсбуке. По его словам, в октябре на Минском Кубке по лыжероллерам, где девушка победила, ей вместо призов за первое место дали за третье. Спортсменка их вернула.

В беседе с Reuters Сергей Долидович сообщил, что уволился из национального тренерского центра после того, как на него оказали давление из-за поддержки оппозиции. «Государство больше не может влиять на меня. Это можно сделать только через мою дочь», — сказал он.

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Во время летней Олимпиады в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала руководство национальный сборной, после чего ее сняли с соревнований и попытались заставить вернуться в Беларусь. В аэропорту Токио спортсменка попросила помощи у полиции, а затем обратилась за поддержкой к Международному олимпийскому комитету и отказалась возвращаться на родину. Польша предоставила ей убежище.

После инцидента с Тимановской от возвращения в Беларусь отказались еще два белорусских спортсмена — легкоатлет Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова, выступающая в многоборье. Они решили остаться в Германии.

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