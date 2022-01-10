Умер миллионер Роберт Дерст. Три месяца назад он получил пожизненный срок за убийство, в котором случайно признался на съемках сериала о себе
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В Калифорнии умер миллионер Роберт Дерст, отбывавший пожизненное заключение за убийство своей знакомой Сьюзан Берман, в котором он сам случайно признался во время съемок документального сериала о себе.
Дерст получил пожизненный срок за убийство своей подруги Сьюзан Берман, совершенное в 2000 году. Приговор миллионеру был вынесен в октябре 2021 года. Мотивом убийства было то, что Беерман могла рассказать полиции о причастности Дерста к исчезновению его супруги в 1982 году — миллионера подозревали в ее убийстве, но обвинений так и не предъявили из-за недостатка улик.
Дерст стал подозреваемым в убийстве Берман после выхода документального сериала «Проклятие» о его жизни, когда он сам случайно признался в преступлении. После окончания одной из бесед с журналистом миллионер вышел в туалет и сказал :«Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно» — не зная, что микрофон, прикрепленный к его одежде, все еще включен. После этого авторы сериала обратились в полицию.
78-летний Дерст умер в больнице города Стоктон, куда его перевезли, после того как в тюрьме ему стало плохо. Точная причина его смерти не называется.