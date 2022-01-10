Умер миллионер Роберт Дерст. Три месяца назад он получил пожизненный срок за убийство, в котором случайно признался на съемках сериала о себе

Дерст получил пожизненный срок за убийство своей подруги Сьюзан Берман, совершенное в 2000 году. Приговор миллионеру был вынесен в октябре 2021 года. Мотивом убийства было то, что Беерман могла рассказать полиции о причастности Дерста к исчезновению его супруги в 1982 году — миллионера подозревали в ее убийстве, но обвинений так и не предъявили из-за недостатка улик.

Дерст стал подозреваемым в убийстве Берман после выхода документального сериала «Проклятие» о его жизни, когда он сам случайно признался в преступлении. После окончания одной из бесед с журналистом миллионер вышел в туалет и сказал :«Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно» — не зная, что микрофон, прикрепленный к его одежде, все еще включен. После этого авторы сериала обратились в полицию.