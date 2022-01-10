Полиция потребовала от бывшего координатора штаба Навального в Петербурге четыре миллиона рублей за переработку на акциях протеста

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Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти подало к бывшему координатору в Петербурге Ирине Фатьяновой иск почти на четыре миллиона рублей, сообщает «Апология».

Полиция требует взыскать с Фатьяновой 3 931 998 рублей 33 копейки из-за того, что сотрудников МВД привлекли к сверхурочной работе во время проведения несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января 2021 года. Полиция считает Фатьянову организатором этих акций в Петербурге.

В исковом заявлении сказано, что 1391 сотруднику полиции произвели выплаты за 1462 рабочих смены. Ирина Фатьянова, комментируя это, написала в телеграме, что МВД могло компенсировать переработку сотрудников, дав им выходные, но не стало этого делать.

«Странно, что они не повесили расходы на использование спецтехники, которой расчищали улицы не от снега, а от мирных людей в январе. И на том спасибо!» — заявила Фатьянова.

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Дзержинский районный суд Петербурга принял иск к производству, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Судебное заседание назначено на 15 февраля. «Апология» оказывает юридическую помощь по делу.

В ноябре 2021 года Ирина Фатьянова сообщила, что уехала из России из-за опасений уголовного преследования. Тогда же «Коммерсант» писал, что Россию покинула по меньшей мере треть бывших координаторов штабов Навального — 14 из 38 человек.

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