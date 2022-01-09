Израиль открыл границы для иностранцев, привитых любыми вакцинами, в том числе «Спутником V»

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С 9 января власти Израиля открыли свои границы для иностранных граждан, привитых любыми вакцинами от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V», сообщает The Times of Israel.

Министерство здравоохранения Израиля обновило правила въезда иностранцев. В них сказано, что страна признает вакцинацию иностранцев, привитых препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, а также российским «Спутником».

Во всех случаях с момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней. При этом люди, привитые препаратами из списка ВОЗ, считаются вакцинированными в течение 180 дней после прививки (или до 28 февраля 2022 года), а «Спутником» — в течение месяца. Людей, привитых «Спутником», обязали при въезде в страну проходить .

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Все, кто въезжает в Израиль, обязаны в течение 48 часов до вылета заполнить онлайн-форму заявления о въезде, при регистрации предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, сообщили в МИДе Израиля. После въезда в страну необходимо сделать второй тест на ковид и до 24 часов находиться на карантине.

Первоначально планировалось, что туристов, сделавших прививку «Спутником V», начнут пускать в Израиль в ноябре или декабре 2021 года, но из-за распространения варианта коронавируса омикрон это отложили до января.

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