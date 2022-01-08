В Алматы журналисту «Дождя» выстрелили под ноги

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Журналисту телеканала Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову в Алматы вооруженные люди в форме без опознавательных знаков стреляли под ноги.

Как сообщает "Дождь", Полонский и Крестьянинов находились возле морга, где проходит опознание погибших. По словам Полонского, внимание вооруженных людей сначала привлек мужчина, пытавшийся перелезть через забор морга. Они стали стрелять в воздух, а затем начали уводить мужчину, просившего «не убивать его».

Журналисты снимали происходящее на видео. Заметив это, вооруженные люди потребовали прекратить съемку, произвели несколько выстрелов в воздух, а когда журналисты начали убегать, стали стрелять в асфальт им под ноги. Журналисты не пострадали.

Также агрессию по отношению к Полонскому и Крестьянинову проявляли родственники погибших, собравшихся у морга для опознания. В итоге, сообщает "Дождь", журналисты ушли от морга.

В Казахстане в начале января проходили массовые акции протеста, сопровождавшие столкновениями протестующих и полиции. Власти республики пока официально не объявили данные о погибших и пострадавших среди гражданского населения. 6 января лишь МВД сообщило о 18 погибших полицейских, а также о 748 пострадавших сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. 7 января было объявлено о 26 «ликвидированных» и 26 раненных «преступниках».

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