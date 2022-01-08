Россиян из Казахстана будут вывозить самолетами Минобороны

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Посольство России в Казахстане объявило, что 9 января из Алматы будет организован вывоз россиян военно-транспортными самолетами Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину.

Сбор желающих покинуть Казахстан на самолетах Минобороны РФ назначен на 14:00 в аэропорту Алматы.

Пассажиры должны будут самостоятельно добраться до аэропорта, иметь при себе не более одного места багажа и учитывать, что «самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта».

Самолет Минобороны РФ уже доставил в Москву с аэродрома Жетыген, расположенного под Алматы, 25 российских граждан — туристов, отдыхавших на горнолыжном курорте.

Российские авиакомпании приостановили полеты в Казахстан из-за массовых акций протеста, проходящих в этой стране с начала января.

Власти Казахстана обратились в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой направить в республику миротворческие силы. 6 января военно-транспортные самолеты Минобороны РФ доставили в Казахстан первые подразделения российских и белорусских миротворцев.

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